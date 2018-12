L'industrie de la mode apporte sa griffe dans la lutte pour le climat

La "charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique" a été lancée lundi en Pologne sous les auspices de l'Onu climat (secrétariat de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, CCNUCC) et est endossée par 43 acteurs majeurs du secteur parmi lesquels Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap, Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co. ou Puma. Il associe également des acteurs de l'industrie textile du monde entier, la société de logistique Maersk et l'ONG WWF International.

Cette charte, qui reste ouverte à adhésion ultérieure, reconnaît le rôle crucial pour le climat joué par le monde de la mode et l'aligne sur les objectifs de l'Accord de Paris, qui vise à maintenir le réchauffement mondial "bien en-deça de +2°C" et si possible à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

Pour ce faire, l'industrie de la mode s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 et à atteindre une neutralité carbone pour 2050, ce qui passera notamment par une décarbonation des productions, le choix de matériaux durables et écologiques, un transport bas-carbone, un recours à l'économie circulaire, une conscientisation des consommateurs...

Pour veiller à ce que ces engagements ne restent pas des voeux pieux, six groupes de travail ont été mis en place pour définir les différentes étapes de la mise en oeuvre de cette stratégie.

"L'industrie de la mode a toujours deux longueurs d'avance quand il s'agit de définir la culture mondiale, je suis donc satisfaite de voir qu'elle ouvre maintenant aussi la voie en matière d'action pour le climat", a salué la responsable climat de l'Onu, Patricia Espinosa, espérant que cette initiative en inspire d'autres.

"Le changement climatique est sans aucun doute l'un des, si pas le défi le plus important de notre époque. Il touche et touchera tout le monde sur cette planète et notre futur", a pour sa part souligné la designer anglaise Stella McCartney, également signataire de la charte. "Collectivement, nous avons une voix et la capacité de faire la différence", a ajouté la styliste, fille de l'ex-Beatle Sir Paul McCartney.