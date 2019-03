Le luxe à nos pieds: créer ses propres et uniques sneakers

En cette ère où l'individualisme est roi, il est sans cesse plus difficile de définir des groupes cibles et des segments de marché: chacun de nous est unique... et mérite donc du sur mesure.

Cuir de veau ou alligator, et pourquoi pas les deux? Jaune canari, rouge ou orange? A moins que le vert... Unies ou décorées d'une double ligne classique sur le côté? Mais de quelle couleur, alors? Et nos initiales, brodées à l'arrière? On peut dire que Now Yours Run Away, la nouvelle ligne de sneakers complètement personnalisables de Louis Vuitton, a donné le tournis à plus d'un consommateur indécis. Alors qu'avant, le luxe consistait à ne pas devoir réfléchir et à se faire servir ses rêves sur un plateau d'argent, désormais le must est plus de pouvoir, soi-même, façonner ses désirs jusque dans les moindres détails. Quitte à se prendre la tête, tant les choix sont infinis. Pour la récente gamme de baskets du malletier français, on dénombre ainsi pas moins de treize zones customisables, des semelles aux talons en passant par la languette et les lacets, avec un choix de neuf teintes et quatre motifs, déclinant ou non le Monogram. Quelques clics pour indiquer ses préférences et l'objet finalisé apparaît sur le smartphone du shoes addict, qui recevra sa création unique sept à onze semaines plus tard.

