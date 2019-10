Hyperconnotée, la cuissarde suscite autant de haines que de passions. Cet automne-hiver, elle séduit les créateurs, qui la remettent sur le devant de la scène. Analyse d'un phénomène de mode... qui survit au temps qui passe.

Si elle symbolise la séduction et la féminité par excellence, la cuissarde s'est, en réalité, échappée du vestiaire utilitaire masculin. Alors archétype de l'autorité et de la discipline, elle naît durant l'Antiquité et chausse, jusqu'à la Révolution française, les soldats et autres guerriers, exclusivement. A la fin de l'époque victorienne, sa version lacée devient tendance auprès des prostituées londoniennes qui s'inventent un style afin de plaire aux clients fétichistes, à la recherche d'une dominatrice. ...