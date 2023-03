Let’s go party : le retour des vêtements de cérémonie

En pratique : quels vêtements de cérémonie porter?

Côté femmes

La devise «Go bold or go home», «Voyez grand ou rentrez chez vous», est le leitmotiv. A côté du noir élégant, la couleur est importante, avec notamment du rouge flamboyant et du bleu vif. Perles, cristaux et paillettes côtoient volants et franges. Et on retrouve aussi çà et là une traîne.

Côté hommes

Les costumes sont plus confortables, en raison de la coupe ample et de l’élasticité du tissu. Différentes textures et motifs se mixent dans une même tenue. Le pied-de-poule est de retour, tout comme les fines rayures. Les couleurs passent des tons terreux aux gris. Une telle palette de couleurs se marie bien avec des coloris blancs et beige.