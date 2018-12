Merry Pop-up: notre sélection de boutiques hype pour faire le plein de cadeaux

Pour des ugly pull-over de Noël, avec chaussettes assorties siglées Mosaert, une seule adresse, le pop-up store Mosaert qui s'installe dans un container sur la place Stéphanie, à Bruxelles, le week-end du 14, 15 et 16 décembre 2018. La mini-collection se compose de ces deux pièces incontournables, en édition collector, fabriquées dans les surplus de fils de la Capsule n°5 de Mosaert, dans le but louable d'éviter le gaspillage. " Nous avons opté pour des couleurs qui diffèrent de la gamme classique de Noël, prévient Coralie Barbie, la styliste du label. Nous avions envie de proposer quelque chose qui peut se porter toute l'année tout en conservant l'esprit " fêtes " avec le lurex doré et les cerfs comme un petit clin d'oeil. "

Pour 4 pièces griffées Off-White X Smets, on file le 14 décembre au nouvel espace pop-up de Smets 53, rue de Namur, à Bruxelles. Et l'on s'arrache, forcément, le tee-shirt, le hoodie, la ceinture industrielle et les chaussettes de cette ultra courte collection inspirée par le mouvement surréaliste, ancré dans nos racines belgo-belges avec allusion pas même voilée à Magritte et à ses ciels nuageux. " L'union fait la force ".

Pour goûter aux choix toujours sublimes de Thierry Struvay, on choisit la boutique d'Edouard Vermeulen qui l'accueille avec élégance dans son Natan, au 78 de la rue de Namur, à Bruxelles, jusqu'au 22 décembre. On s'y émerveille avec craquage autorisé pour les créations d'Isaac Reina, Joy Debauve, Maison Marcy, Forget me not, Pippa Small ou Michaël Verheyden.

Pour verser dans le made in Europe, on va souhaiter un bel anniversaire à Mieu, 352, rue du Noyer, 1030 Bruxelles. Ce concept store fondé par Virginie et Frédéric fête sa première année d'existence, bravo, avec un objectif réussi : " Promouvoir un mode de vie plus slow, faire prendre conscience aux consommateurs de l'importance d'un mode de vie respectueux de l'environnement et des êtres humains et surtout de croire aux talents proches de chez soi, soit plus d'une cinquantaine de fournisseurs ayant pour objectif de proposer des produits de qualité fabriqués en Europe. " Le 6 décembre, rendez-vous pour un afterwork 100 % belge, dès 18 heures. Belgians do it better.

Pour les masques plumes de la délicate Florence Coenraets, on pousse la porte de l'Arty Christmas Market du Fort Jaco, 1453, chaussée de Waterloo, jusqu'au 9 décembre et celle du Brugmann Pop Up shop, au 199 de la rue Berkendael à 1050 Bruxelles, jusqu'au 23 décembre.

Pour s'adonner définitivement à l'athleisure signé Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo, on se rend le 13, 14 et 15 décembre à Anvers, Ijzenrenwaag 1, dans le premier Pop-up store de leur label joliment baptisé 42/54, le temps de leur record national aux Jeux Olympiques de Beijing, médaille d'or assortie.

Pour se convaincre définitivement qu'on a une tête à chapeau, on passe dire bonjour à Delphine Quirin, rue Pierreuse 26, à Liège, du 7 au 24 décembre, on essaie tout, ses coiffes, ses bonnets, ses bibis, ses couvre-chef, ses écharpes et ses gants dont elle a le secret et on en sort heureusement couvert.

A.-F.M.