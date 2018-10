Portrait de Giuseppe Virgone, couturier fabulateur

Il n'y a pas d'âge pour se raconter des histoires, et celles que Giuseppe Virgone prend plaisir à s'inventer depuis plusieurs années n'ont rien du conte de fées. A 37 ans, le jeune Bruxellois aime semer le trouble avec ses collections, bousculer dans leurs certitudes les témoins de ses shows. Avec toujours, en toile de fond, la même envie : habiller les héros des fables fantastiques qui agitent son imagination. Au fil des saisons, elles l'ont emporté, par mood board interposé, des flammes du bûcher des vanités de Savonarole aux glaces éternelles de Iakoutsk, en Sibérie. Des biotopes hostiles, chacun à sa manière, dont les habits protègent même lorsqu'ils enserrent et tyrannisent les corps. " Créer des vêtements, c'est très vite devenu pour moi une manière de faire exister mes personnages dans la vraie vie, justifie ce passionné de chimères et de mythologie. Grâce aux gens qui les portent et se les approprient. " Une fois terminées, ce...