"Quoi de neuf en 2019 ? Rien" : et si cette année on arrêtait de consommer

La non-conso en famille

Une famille, deux parents, trois enfants, qui ont décidé de ne rien acheter de neuf en 2019. Comment? En usant de quatre verbes d'action : réutiliser récupérer, recycler, réparer. Pour des raisons idéologiques, humanistes, écologiques. La note d'intention est d'ailleurs riche d'enseignement et fait forcément écho au citoyen du monde occidental que nous sommes. Où la consommation est évidente.

Déjà 432 "j'aime" sur notre page Rien d'neuf en 2019 Merci à tous pour votre soutien! Vous nous donnez des ailes. Objectif 500 ! Likez et encore mieux partagez! Geplaatst door Rien d'neuf en 2019 op Maandag 7 januari 2019

Ainsi, plutôt que d'acheter spontanément ce qui nous manque, tâcher de le débusquer, de le trouver autour de soi, de le récupérer de proches, en seconde main. De réutiliser, de le réparer. De réfléchir sa consommation. Et de recycler. Évidemment. Par ce qui acheter en seconde main est aussi possible parce que d'autres ont fait la démarche de recycler cet objet, vêtement.

Pour suivre les aventures de cette famille mise au défi durant 365 jours, rendez-vous sur son site riendneuf.be, pour profiter de leur expérience et en tirer des enseignements. Chacun peut aussi relever le défi, et pour cela, le site riendeneuf.org peut vous aider.

Ralentir la mode

Autre initiative belge, ou plutôt belgo-parisienne, celle de Take it slow, deux soeurs, bien versées dans la consommation, qui font leur mea culpa d'une consommation déraisonnable en se lançant le défi de ne pas acheter de vêtements neufs - si ce n'est culottes et chaussettes - pour trouver des chemins de traverse, des alternatives moins coûteuses en énergies et en pollution. L'une vit à Paris, l'autre à Bruxelles, et leur terrain d'expérimentation commun est ce challenge qu'elles se sont lancé pour 2019, baptisé take it slow. Faire pédale douce sur la conso. Ici, pas question de cesser de consommer, mais plutôt la volonté farouche de consommer autrement de la mode, à savoir non neuf. Leur projet est bien ficelé, site internet à l'appui, work in progress où elles laisseront leurs trouvailles, découvertes, bonnes adresses et où elles invitent tout un chacun à venir partager son expérience de fashion révolutionnaire.

Catch of the day! Printed tartan jumpsuit GANNI Lady Dandy #secondhandshop #slowfashion #enjoyingthechallenge #huntingfortreasures Geplaatst door Take it slow op Zaterdag 5 januari 2019

Deux initiatives à suivre tout au long de l'année, pour changer, en profondeur, ses habitudes. Et pourquoi pas le monde.