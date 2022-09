Rencontre avec An D’Huys, costumière pour le théâtre

Depuis sa base anversoise, An D’Huys (58 ans) conçoit des costumes pour des productions de théâtre, d’opéra et de danse dans le monde entier. En tant que membre permanente de l’équipe d’Ivo van Hove, elle a travaillé avec l’Internationaal Theater Amsterdam, l’Opéra de Paris, la Comédie-Française ou encore à New York avec David Bowie. Sans oublier Rosas et l’Opéra Garnier avec Anne Teresa De Keersmaeker.

Tant le théâtre que l’opéra ou la danse nécessitent un travail d’équipe. Durant mes études à l’Académie de mode d’Anvers dans les années 80, j’étais à peu près la seule à ne pas vouloir ma propre marque. L’idée de travailler beaucoup en solitaire ne me plaisait pas. Surtout que durant mes études, j’avais déjà commencé à collaborer avec la compagnie Stan. De là ont suivi une pièce de Josse De Pauw et Peter van Kraaij, le film Toto le héros de Jaco Van Dormael et des productions d’Anne Teresa De Keersmaeker. Bien plus tard, j’ai rejoint Ann Demeulemeester pendant douze ans. J’ai mis ma créativité de costumière à son service. Certains anciens costumes de théâtre ont servi d’inspiration pour une de ses collections.

Un bon costume ressemble à tout sauf à un costume. Le but est d’imaginer chaque fois une seconde peau, quelque chose qui semble naturel aux acteurs et aux danseurs et qui ne leur donne pas l’impression d’endosser un costume, ce qui est un sacré défi. J’aime œuvrer en coulisses, mais je regrette parfois que les critiques de théâtre et d’opéra prêtent rarement attention aux costumes. Créer quelque chose qui fonctionne, qui exprime le caractère et le bagage émotionnel d’un personnage demande beaucoup d’investissement.

Les échanges enrichissent les disciplines créatives. Quand j’étais à l’Académie, il était courant qu’en tant qu’étudiant en mode, vous travailliez avec des étudiants en photographie, en sculpture ou en peinture. Tout le monde connaissait tout le monde, et si vous ne vous rencontriez pas à l’école, vous vous croisiez en soirée. C’était pratique pour dénicher un mannequin ou un photographe, et cela m’a aussi permis d’en apprendre plus sur le théâtre, grâce à mon amitié avec Damiaan De Schrijver, qui a étudié au Conservatoire et a ensuite cofondé le collectif tg Stan.

La perte de ma sœur jumelle a fait de moi celle que je suis aujourd’hui. Nous avons grandi ensemble dans une famille chaleureuse et aimante, mais elle est devenue accro à l’héroïne à 18 ans. Une période infernale dont le souvenir ne cicatrisera jamais. Paradoxalement, cela m’a forcée à devenir une fonceuse: mes parents avaient assez de problèmes comme ça et je n’avais pas envie de les décevoir, donc j’ai appris à me débrouiller.

‘Pour créer, il faut scruter au plus profond de soi et laisser une part à l’incertitude.’

Les jeunes créateurs doivent défendre leur vision. La majorité des créatifs que je connais qui ont du succès ont des opinions bien arrêtées et n’ont pas peur de les exprimer. Même si, quand on est jeune, cela peut être intimidant. J’ai eu la chance de rencontrer très tôt des gens qui me faisaient confiance, ce qui a boosté ma confiance en moi et m’a permis de m’épanouir créativement dès la vingtaine.

Le doute n’est pas forcément négatif. Pour créer des choses vraiment intéressantes, il faut scruter au plus profond de soi et laisser une part à l’incertitude. Surtout, ne pas s’arrêter à sa première idée: j’ai appris ça de ma longue collaboration avec Ivo et Anne Teresa, à qui je suis reconnaissante de continuer à me mettre au défi.

Pour moi, tout commence par les mots. Pas avec la vision du réalisateur, mais bien avec la lecture et l’interprétation que j’en fais. Transcrire simplement la vision d’un autre en vêtements, ce n’est pas intéressant, je veux développer ma propre vision. Même si cette liberté implique parfois quelques tensions – Ivo et moi discutons beaucoup – qui ne sont pas forcément négatives. L’échange nourrit le procédé, et si j’aime un costume mais qu’Ivo, pas du tout, je laisse juste l’acteur le porter jusqu’à ce qu’il cède (rires).

Chaque nouvelle production est une page blanche. Et chaque pays a aussi ses propres traditions: dans le West End londonien et à Broadway, les producteurs veulent voir les dessins finis dès le départ, tandis qu’en Europe, vous avez plus de liberté et vous pouvez laisser votre vision évoluer. Aux Etats-Unis, on ne peut pas non plus dire qu’on se cherche, alors qu’avec la Comédie-Française, ça fait partie du processus artistique. Ces adaptations permanentes sont un test constant de résilience, mais c’est constructif. Si vous voulez continuer à créer sans vous répéter, vous devez garder votre curiosité affûtée et oser sauter dans l’inconnu.