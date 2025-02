Shooting de Saint-Valentin: le mannequin Delfine Bafort et le metteur en scène Arend Pinoy parlent de la vie et de l’amour

En couple dans la vraie vie, le mannequin belge Delfine Bafort et le réalisateur Arend Pinoy se prêtent au jeu du shooting à l’heure où Cupidon décoche ses flèches.

Le duo qui pose dans notre shooting est aussi un couple dans la vraie vie. Le top model Delfine Bafort et l’homme de théâtre Arend Pinoy se connaissaient depuis des années avant que l’étincelle ne jaillisse.

Officiellement, Delfine Bafort (45 ans) et Arend Pinoy (44 ans) sont en couple depuis 2012. Mais en réalité, ils sont « de passage » dans la vie de l’autre depuis bien plus longtemps, explique Delfine à leur domicile de Gentbrugge: « Indirectement, nous connaissions déjà l’existence de l’autre quand j’avais 12 ans, car Arend était alors ami avec la fille de mon voisin. Par la suite, nous avons toujours eu des amis en commun. En 2004, j’ai tourné Steve + Sky avec Titus De Voogdt, un ami d’Arend, et j’ai ensuite suivi des cours d’art dramatique à la KASK, où j’ai eu sa mère comme prof » (l’actrice Marijke Pinoy, ndlr).

« Pourtant, la première conversation a été longue à venir, sourit Delfine. Adolescente, j’étais bien trop timide pour m’adresser à lui. Ce n’est qu’à la fin de l’année 2010 que cela s’est produit. Je vivais et travaillais à New York à l’époque et je suis revenue à Gand pour Noël, où j’ai assisté à un spectacle d’étudiants qu’Arend avait mis en scène à la KASK. Le soir du Nouvel An, désinhibée par l’alcool, j’ai supplié mes copines de le chercher dans les cafés. Ne me demandez pas pourquoi, mais il fallait que je le voie et j’étais sûre de le voir. »

« Quand Delfine est soudainement apparue devant moi, elle m’a bouleversée, confie Arend. Mais j’ai trouvé cool qu’elle monte à l’arrière de mon vélo plus tard dans la soirée. Cela m’a rassuré sur le fait que, malgré son travail de top model, elle avait les pieds sur terre. Elle est ensuite restée, mais il n’y a pas eu plus qu’un baiser, car Delfine ne se laisse pas faire si facilement. Au lit, elle dormait même habillée ». (rires)

Delfine: Robe longue noire à ceinture et manchettes blanches, Louis Vuitton. Arend: Chemise en coton blanc, long blazer avec revers en satin et pantalon large en coton, Dries Van Noten. Chaussures en cuir noir personnelles.

Delfine: Manteau long en cachemire camel, chemise en coton assortie et ceinture en cuir fin marron, Max Mara. Bottes en cuir noir, Ann Demeulemeester. Arend: Chemise en coton noir avec des éclats de peinture, blazer assorti et pantalon large en jersey, MM6 Maison Margiela.

Delfine: Pull en laine violette, jupe plissée en laine noire, collants en laine bleue et escarpins en cuir violet, Prada. Arend: Chemise courte en coton vert à imprimé floral, pull court en laine beige, pantalon en laine noire avec ceinture en cuir intégrée et mocassins en cuir noir, Prada.

© Oriane Verstraeten

Arend: Blazer noir oversized et pantalon de smoking assorti, Raf Simons Archive. Chemise en coton blanc, Dries Van Noten. Chaussures en cuir noir personnelles. Delfine: Blouse en satin avec corset et longs rubans dans le dos, jupe crayon en cuir noir assortie et bottes noires au genou, Balenciaga.

Delfine: Robe en crêpe de soie transparent, jupe-culotte blanche, manchettes en dentelle et bottes en cuir noir, Ann Demeulemeester. Boucle d’oreille en argent, Wouters & Hendrix. Arend: Chemise en soie et viscose lilas clair à imprimé brocart, gilet et pantalon large assortis, bottes en cuir noir, Ann Demeulemeester.

Delfine: Trench-coat gris craie peint à la main en gabardine lourde, Jean-Paul Knott. Arend: Trench-coat gris craie peint à la main en gabardine lourde, Jean-Paul Knott.

Assistants photo: Nicolas Kengen et Kato Beckers — Assistant stylisme: Francis Boesmans — Coiffure et maquillage: Vera Dierck pour Dior Beauty — Coiffure: Jannes Vandevelde — Mannequins: Delfine @ Noah MGMT et Arend Pinoy — Coordination: Timon Van Mechelen —Remerciements à Uniqlo pour les pièces HEATTECH.