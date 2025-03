Traditionnellement associées au printemps, les nuances pastel jouent toutefois un rôle plus affirmé cette année. Le rose pétale s’annonce en effet comme une des couleurs incontournables de cette saison, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est tout à fait possible de l’adopter sans avoir l’air gentillet.

Du défilé Miu Miu, où il était cassé par l’ajout de guêtres sportives, à chez Chanel, qui le parait de rayures géométriques, le rose pétale s’offre une transformation réussie et s’affirme grâce au contraste avec le noir ou bien à l’aide de coupes à la sensualité affirmée.

Entre retour du boho et du balletcore, c’est la nuance parfaite pour surfer sur les tendances du moment, et la bonne nouvelle, c’est qu’il flatte toutes les carnations.

Comment l’adopter? Et bien, en piochant parmi notre sélection de vêtements et accessoires rose pétale par exemple.

Version romantique

Chemise en coton, Rails, 168 euros, disponible ici.

Pantalon palazzo, Sessun, 185 euros, disponible ici.

Blouse en brocade, Arket, 39 euros, disponible ici.

Ballerines en satin, Arket, 39 euros, disponibles ici.

Robe en satin, Mango, 69.99 euros, disponible ici.

Version street

Sweatshirt, Carhartt, 89 euros, disponible ici.

Mini sac bowling, Adidas, 35 euros, disponible ici.

Pantalon en molleton, Bershka, 22.99 euros, disponible ici.

Sneakers, Lacoste, 130 euros, disponibles ici.

Bomber, Grace & Mila, 99 euros, disponible ici.

Du rose pétale, oui, mais preppy

Sweat en molleton, Lacoste, 199 euros, disponible ici.

Sac Le Pliage, Longchamp, 130 euros, disponible ici.

Robe en denim, Rails, 198 euros, disponible ici.

Pull 100% cachemire, Uniqlo, 89.9 euros, disponible ici.

Pantalon à pli, Tatuum, 119 euros, disponible ici.