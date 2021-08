Plutôt célébrée pour son tempérament festif, la Cité ardente est aussi une destination shopping de choix. Mode, déco et "tchinisses": gros plan sur douze adresses à ne pas manquer lors de votre prochaine visite en Principauté.

Pour les fans de mode...

Irina Khä - DR

Irina Khä

Dries Van Noten, Filles à Papa, Saint Laurent ou encore Prada: le meilleur de la couture (inter)nationale se retrouve dans cette boutique lumineuse et aérée où on bénéficie des conseils et de la sélection avisée de la famille Lindenberg. Bon plan: outre la sélection de vêtements et accessoires, la boutique a également un corner beauté de niche où on déniche notamment les produits Aesop et les parfums by Redo.

Rue du Pot d'Or 12

Chez Duck - DR

Chez Duck

En plein coeur du Carré, cet espace propose sur deux étages une mode masculine et féminine au chic décontracté, entre les rayures colorées de Paul Smith, les jolis t-shirt brodés de Maison Labiche ou encore la féminité atypique signée Ottodame. Outre les vêtements, une jolie sélection de chaussures est également à retrouver en boutique.

Rue Saint Adalbert 18

Joy Concept Store - DR

Joy Concept Store

À quelques pas seulement de chez Duck, on savoure la sélection pointue de Joy, de Pinko à Rails en passant par Iro, Self Portrait ou encore The Kooples. Vêtements, chaussures, sacs, lingeries et même petits accessoires de déco assurent qu'il est presque impossible de quitter l'espace les mains vides...

Rue Saint Adalbert 3

Milk Liège - DR

Milk

Les fans de streetwear boiront leur petit lait dans ce multimarques spécialisé dans les pièces exclusives à prix accessible, le tout avec une esthétique résolument urbaine. Obey, Arte, Huf, Carharrt, Daily Paper... La liste des labels exposés sur les tringles du magasin se lit comme un who's who des branchés street et les cool kids principautaires s'y pressent. Parfait pour faire souffler un vent de fraîcheur sur votre allure - ou arracher un sourire à votre ado lors de la virée shopping.

Rue des Dominicains 16

Ygreque Liège - DR

Ygreque

Isabel Marant, Kenzo, Roseanna, Vanessa Bruno, Joseph, Jérôme Dreyfuss... On retrouve ici les essentiels du vestiaire de toute parisienne branchée qui se respecte, l'écrin monochrome d'Ygreque accueillant également les irrésistibles sneakers signées Golden Goose, ainsi qu'une sélection pointue de bijoux bohèmes. Parfait pour celles qui veulent se la jouer Caroline de Maigret.

Rue Saint Adalbert 8

Pour les déco addicts...

Paloma l'Atelier - DR

Paloma l'Atelier

C'est dans une des plus jolies rues de Liège que Manon Counet, alias Paloma, a décidé d'installer son atelier fleuri où on déniche bouquets éphémères ou fleurs séchées mais aussi plantes et vases en tout genre. Surtout, ne ratez pas un passage chez Gordita, la cantine colorée avec laquelle la boutique partage l'espace.

Rue Saint-Rémy 14

Atelier Mura

Dernière arrivée sur la scène déco liégeoise, cette adresse s'est immédiatement avérée incontournable, tant pour les oeuvres colorées réalisées par ses créatrices que pour leur mise à l'honneur des créations de créateurs atypiques et de marques originales (Pols Potten, HKlevering) ainsi que pour leur offre verdoyante de plantes qu'on ne retrouve pas partout.

Rue Souverain Pont 19

Pour des accessoires essentiels

Le Coloris - DR

Le Coloris

Son emplacement en coin lui permet de multiplier les vitrines, chacune d'entre elles pensée pour faire briller les yeux des précieuses avec les marques de bijouterie de niche proposées ici. Entre haute fantaisie et fantasmes de joailliers, Le Coloris est à Liège ce que Tiffany's est à New-York, une adresse dont les boîtes, immédiatement reconnaissables, font sourire les chanceu.x.ses qui les reçoivent avant même de les avoir ouvertes.

Rue St Jean en Isle 30

Pour faire le plein de culture

Librairie Silex - DR

Librairie Silex

Ne vous laissez pas décourager par l'appellation "librairie pratique": ici on retrouve des manuels, oui, mais plutôt sous le format beau livre et sur des sujets allant du pain au levain à la céramique en passant par la maîtrise du surf. Un joli espace à la sélection atypique semblant sortie tout droit d'un livre de Nick Hornby.

Rue du Pont 34

Librairie Pax - DR

Chez Pax

Répartie sur plusieurs étages lumineux et allant des romans aux livres de non-fiction en passant par les ouvrages de cuisine, d'art ou encore de littérature étrangère, Pax est une librairie idéale dans laquelle piocher de quoi remplir sa bibliothèque ou celle des gens qu'on aime.

Place Cockerill 4

Pour des souvenirs atypiques

Le Petit Grand Bazar - DR

Le Petit Grand Bazar

Ce drôle de magasin de la rue Neuvice est à l'image de sa patronne, Catherine: fantasque, insolite et joyeux, son éventail de "tchinisses" colorés, chiques et autres petits objets de déco en faisant l'arrêt obligé pour ramener un souvenir capturant à merveille le grain de folie de Liège.

En Neuvice 32

Wattitude - DR

Wattitude

Comme son nom l'indique, cet espace pensé par Emmanuelle Wégria rassemble le meilleur de ce que la Wallonie a à offrir, qu'il s'agisse de ses artisans de bouche ou de ses créateurs de bijoux, vêtements, accessoires ou encore auteurs. Un joyeux fouillis dont on ressort rarement les mains vides.

Rue Souverain Pont 7

