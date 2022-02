Ce jeudi sera montrée la toute première collection conçue par The Upcycling Lab de Juliet Bonhomme x Ozer.

Juliet Bonhomme aurait pu se concentrer de partager ses tenues upcyclées stylées à ses plus de 13 600 followers sur Instagram, mais la jeune bruxelloise a préféré passer du virtuel au réel en lançant The Upcycling Lab. Soit, comme son nom l'indique, un projet de revalorisation des textiles invendus, abîmés ou oubliés, qui s'offrent une nouvelle vie sur les réseaux et dans vos penderies.

Sur base de robes de seconde main restées dans le stock de la boutique Ozer, des ensembles uniques ont été créés, les travaux de transformation ayant été réalisés dans un atelier protégé belge. Ou comment adopter une approche étique et engagée jusqu'au bout - et offrir un supplément d'âme à votre allure au passage.

FASHION SHOW OZER x THE UPCYCLING LAB Défilé de la toute première collection Upcyclée en Belgique, imaginée par cette équipe Ce jeudi 24 Février dès 18h. Ouvert à tou·te·s

@theupcyclinglab_ / @julietbonhomme / @ozer_concept

