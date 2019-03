Une collab' 200% belge: Terre bleue et Veronique Branquinho s'inspirent de Steve McQueen

Le lieu est à Bruxelles ce que Le Café de Flore est à Paris : une institution. Le genre de bar dont on pousse plutôt la porte à la nuit tombée. Avec ses lumières tamisées et sa bande-son jazzy - il se murmure ici que les murs ont vu passer Miles Davis -, L'Archiduc est propice à la confidence, cela tombe plutôt bien, pour une interview. Veronique Branquinho n'a pas choisi l'adresse au hasard pour dévoiler les coulisses de sa collaboration avec la griffe belge Terre Bleue. A quelques pas de la table sur laquelle elle a disposé ses croquis et échantillons, son ami de longue date, le pianiste Guy Van Nueten, vêtu des pièces les plus "habillées" de la capsule, égrène quelques standards en sourdine. Pour un peu, on se croirait dans un remake hollywoodien, il y a un petit quelque chose de L.A. dans ce décor Art déco. Après tout, la muse de cette collection n'est-elle pas le "king of cool" lui-même, l'inoxydable Steve McQueen, à la sexitude jamais démentie? "Je voulais un endroit qui soit à la fois intime mais aussi masculin, justifie la créatrice anversoise. Chic, classique, intemporel, à l'images des hommes que je veux habiller." Tout un programme...

