Uniqlo vient d'annoncer qu'une collection Billie Eilish by Takashi Murakami sera disponible sur l'eshop dès le 25 mai et ensuite en magasin. Cette collaboration entre le phénomène pop mondial Billie Eilish et l'artiste contemporain Takashi Murakami met en avant les univers des deux artistes à travers des graphiques qui ont été conçus exclusivement pour la collection de t-shirts imprimés UT.

La relation entre Billie Eilish et Takashi Murakami a commencé sur Instagram. Ils sont maintenant amis et ont notamment collaboré sur le clip "You Should See Me in a Crown" d'Eilish, qui compte plus de 68 millions de vues sur YouTube.

Les points forts de cette collection UT (t-shirt imprimé qui permet de refléter la personnalité de chacun ou à exprimer qui on est) sont les graphiques qui combinent le symbole Blohsh de Billie Eilish, et les fleurs emblématiques de Takashi Murakami.

Les tshirts sont disponibles en modèle femme, homme et enfant et coûtent entre 10 et 15 euros en fonction du modèle.

Tshirt femme UT - Billie Eilish X Murakami - Uniqlo - 14,90€ © DR

Tshirt homme UT - Billie Eilish X Murakami - Uniqlo - 14,90€ © DR

Tshirt kids UT - Billie Eilish X Murakami - Uniqlo - 9,90€ © DR

Voir le teasing de la collection :

