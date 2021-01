Milan est redevenue la vitrine de la mode internationale et accueille dès aujourd'hui, jusqu'au 19 janvier, les défilés de 39 marques dans le cadre de sa Semaine de la mode masculine pour la prochaine saison automne/hiver.

"Le Made in Italy est caractérisé par une culture du beau et du bien fait, l'objectif de l'événement est de communiquer cela", a expliqué la conseillère municipale de Milan (nord) Cristina Tajani. Un but poursuivit par cette Fashion Week en s'appuyant sur les médias numériques.

Il s'agira d'une édition "innovante" qui présentera au public les dernières nouveautés de la mode à travers des défilés virtuels et en direct, dans le cadre d'une collaboration entre la Chambre nationale de la mode italienne et le Festival du film de mode de Milan.

Ermenegildo Zegna sera chargé d'ouvrir la Semaine avec un défilé de mode qui pourra être suivi en streaming, le web étant devenu le principal allié de l'événement pour s'adapter aux mesures liées à la pandémie.

"Il est maintenant indispensable de communiquer avec les consommateurs et surtout avec les millenials, aujourd'hui les principaux acheteurs du monde de la mode", a expliqué M. Tajani à la presse.

Entre défilés de mode, salles à thème et autres événements numériques, milanofashionweek.cameramoda.it sera la scène à partir de laquelle les fans de mode pourront accéder à cette Semaine de la Mode de Milan.

Dolce & Gabbana, Fendi et Entro seront à l'affiche, ainsi que Kway et Solid Homme, qui fêteront leurs débuts sur le podium dans la capitale lombarde.

C'est également la première fois que Dima Leu, Vaderetro, Dalpos, Dhruv Kapoor et Tokyo James se produisent dans le cadre de la Semaine de la mode de Milan.

