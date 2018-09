21 jours sans gaspi, on s'y met?

Mais pourquoi ?

En tenant compte de l'ensemble de la chaine depuis la production jusqu'à la consommation, nous gaspillons en Belgique 345 kilos de nourriture par personne et par an. Sur ces 345 kilos, 15 kilos par personne sont gaspillés à la maison [1]. 15 kilos/an, c'est l'équivalent d'un repas à la poubelle tous les quinze jours. D'un autre côté, la pauvreté touche un nombre grandissant de personnes. Un même moyen permet de lutter efficacement contre ces deux réalités : réduire le gaspillage alimentaire. En lançant le challenge JUST KEEP IT, l'ASBL Nurtantio Projects a pour objectif de diffuser largement les astuces simples et efficaces qui permettent de dire adieu au gaspi.

"Lorsque vous jetez un aliment, imaginez-vous en train de jeter votre argent à la poubelle. Techniquement, c'est ce que vous êtes en train de faire." (Yoneko Nurtantio, initiatrice du challenge et auteure du livre "Zéro gaspi!")

Comment ?

Le challenge est entièrement gratuit. Cette mobilisation sera représentée par une quinzaine d'ambassadeurs, dont Dominique Leroy (CEO de Proximus), Béa Ercolini (ex-rédac chef du ELLE Belgique) et Sylvie Honoré (Vivacité). Pour s'inscrire, il suffit de liker la page : www.facebook.com/JKIChallenge. Du 1er au 21 octobre, l'ASBL diffusera chaque jour sur cette page une vidéo dans laquelle un ambassadeur partagera son astuce "JUST KEEP IT".

Le plus : pendant le challenge, un concours donnera également aux participants la possibilité de gagner des cadeaux offerts par plusieurs sponsors (l'e-shop de produits sains et bios Kazidomi, les éditions Larousse, les librairies Club, etc.). Pour tenter de remporter un lot, il s'agit de réaliser le défi du jour et de le poster avec le hashtag #JKIChallenge.

INFOS

www.justkeepit.be

[1]Source : 345 kg : Parlement européen; 15 kg : Bruxelles environnement, "Le gaspillage alimentaire"