En famille: parcours photo à Namur

Clap 15e pour les Expos Photos Aves, l'un des plus grands rendez-vous européens de la photo nature! Animaux sauvages, océans, glaciers, forêts, sites historiques... l'événement - qui s'étend sur 4 jours et plusieurs sites namurois - célèbre la nature dans ce qu'elle a de plus pur. Un must pour les amoureux de la photo, une activité peps et ludique pour en mettre plein les yeux des petits!

Déambuler d'expo en expo

Pour vivre l'événement à 100 %, baladez-vous entre les différents sites, de la cathédrale Saint-Aubain à l'Ilot des Bateliers, en passant par la place d'Armes ou le parlement wallon (tiens, et si une autre visite s'imposait?).

Expos Photos Aves: c'est quand?

Du 20 au 23 septembre. Jeudi 20: nocturne de 18 h à 22 h à l'église Notre-Dame. Du vendredi 21 au dimanche 23: de 10 h à 18 h sur tous les sites. Bracelets en vente sur la plupart des lieux d'exposition: 10 € par adulte, 15 € par famille (2 adultes maximum et enfants de moins de 16 ans).

Plus d'infos sur le site Web de l'événement: exposaves.be.

