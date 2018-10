L'Afrique d'Isabelle de Borchgrave

La plasticienne belge a fait du papier plissé un art d'une finesse remarquable. Ses parures dignes des plus grandes maisons de couture fascinent le monde entier. Mais Isabelle de Borchgrave est aussi une insatiable curieuse, amoureuse des couleurs. Pour sa série "Africa inside me", elle s'est inspirée des tissus africains et a imaginé un univers de masques, d'animaux et de formes chères au continent. Avant Genève et San Francisco, ne manquez pas l'occasion de les admirer dans sa superbe galerie-atelier à Bruxelles.

10/10 - 08/12. Chaussée de Vleurgat, 73A, 1050 Bruxelles, isabelledeborchgrave.com