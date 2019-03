Liège, ma belle !

1. En ville

Petit-déjeuner, dîner ou goûter, vous y trouverez toujours votre bonheur. Le tout rempli de vitamines et d'amour, dans une ambiance tellement agréable que vous risquez de ne pas vouloir partir (même s'il vous reste encore plein de choses à découvrir). Chaque assiette regorge de produits frais, locaux et de saison... pour faire le plein de bonne humeur. " Eat with love ", voici leur devise. Veggie plus que friendly !

Rue Soeurs-de-Hasque 1b

Retrouvez-les sur Facebook

2. Darius café

A quelques pas d'En ville, en face de l'université et à côté du Théâtre de Liège, se trouve un coffee bar à ne pas manquer ! Vous pourrez y déguster toutes les sortes de cafés imaginables, mais également de délicieux chocolats chauds, thés, smoothies et limonades maison. Les gourmands ne seront pas déçus non plus par les nombreuses pâtisseries et autres cookies qui n'attendent que d'accompagner votre boisson. L'endroit propose également de nombreux encas salés à emporter, parfaits pour pique-niquer le long de l'eau ou de la place Cathédrale en fleurs. On y reviendrait tous les jours pour faire le tour de la carte, et profiter de la convivialité des lieux.

Rue Charles Magnette 1c

Retrouvez Darius sur Facebook

3. La brasserie {C}

Au pied de la montagne de Bueren, en plein coeur de la ville et pourtant entourée d'un écrin de verdure, se trouve la brasserie {C} (en référence à la Curtius, brassée sur place). Vous pourrez y déguster de délicieuses bières artisanales accompagnées de crudités ou d'un assortiment de fromages de la région, en profitant du soleil bien sûr ! Et pourquoi pas vous laissez tenter par une petite balade dans les coteaux tous proches ou, pour les plus courageux, par une petite ascension des 374 marches de Bueren pour admirer la ville depuis les hauteurs ?

Impasse des Ursulines 14

brasseriec.com

4. Les coteaux

Envie de faire une pause ou de pique-niquer en famille ou entre amis ? Les coteaux de la Citadelle ne vous décevront pas. On aime s'y poser pour lire, discuter, bronzer, ou écouter de la musique. A seulement quelques pas du centre-ville (ou plutôt quelques marches), on se croirait en pleine nature, entourés de ruines et de monuments classés. Par beau temps comme par mauvais temps (Liège est belle, même sous la pluie), le paysage est magnifique. La cerise sur le gâteau ? Un petit détour par une Gaufrette Saperlipopette, à seulement quelques pas de l'entrée !

Plus d'infos par ici !

5. La chocolateria

Tout est dans le nom ! Si vous avez envie d'un chocolat chaud, c'est l'adresse qu'il vous faut. On y trouve la recette de chocolat chaud classique, mais aussi des versions plus créatives (vegan, spicy, blanc...). Des petites douceurs maisons (à base d'ingrédients locaux et en circuit court) vous y attendent également. Pas trop chocolat chaud ? Pas de soucis, les cafés et boissons froides ne manquent pas non plus de créativité. Il nous faut également mentionner le décor : une vieille bâtisse classée, chaleureuse à souhait. Vous pouvez également y petit-déjeuner, voire bruncher certains dimanches. Délicieux et éthique !

Rue du Palais 3

chocolateria.be/fr/

6. Ma ferme en ville

Depuis quelques années, la rue Souverain Pont renaît pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui, elle accueille de nombreux petits commerces locaux et charmants. Et quoi de mieux pour faire une pause qu'un repas sain, équilibré et local ? Dans son petit restaurant décoré de pièces vintages, Ma ferme en ville propose uniquement des recettes à base de produits de saison. Et pour remplir votre frigo en douceur et sans culpabilité, vous pouvez vous approvisionner dans la boutique, remplie de produits de toutes sortes provenant de petits producteurs sélectionnés dans un rayon de 50 km autour de Liège.

Rue Souverain Pont 34

mafermeenville.be/

7. Messieurs

Amateurs de croque-monsieur ? Vous êtes au bon endroit. Optez pour le classique ou pour une des autres créations originales à la carte (houmous, herve, poulet masala...), toujours accompagnée d'une salade ou d'un coleslaw maison. Ici, on mange bien, vite, et on en redemande. Le croque du mois est toujours de saison.

Boulevard d'Avroy 16

Rue Clémenceau 17

messieurs.eu

8. Green Burger

Des burgers sans viande ? Mais oui ! Ici, que des burgers vegan. D'ailleurs, toute la carte est veggie, de l'entrée au dessert, et tout a été étudié pour soutenir le circuit court et respecter l'environnement. Vous n'y trouverez pas de plastique non plus. Votre empreinte carbone et votre gourmandise vous remercieront !

Rue du pont 13

greenburger.be

9. Bar à Cacao

Le chocolatier et cacaofèvier Benoit Nihant a lancé il y a peu son bar à cacao au coeur du passage Lemonnier. L'occasion de déguster ses délicieuses créations originales autour du chocolat, comme la tarte au citron et biscuit au chocolat, le cube cassis-chocolat noir, ou de goûter au jus de pulpe de cacao. Le tout dans un décor épuré et design. Et si vous êtes conquis, n'hésitez pas à faire un tour dans la boutique juste à côté pour vous laisser tenter par quelques pralines raffinées (petit coup de coeur pour celle aux graines de sésame grillées).

Passage Lemonnier 38-40

benoitnihant.be

10. Une gaufrette saperlipopette

La pépite liégeoise. Impossible de passer devant sans avoir les yeux qui brillent. La bonne odeur des pâtisseries qui sortent du four embaume la rue et la vitrine ressemble à un rêve d'enfant. Cookies, gaufres aux fruits, moelleux aux framboises, chouquettes ou alors tartelettes et pain tradition, vous avez le choix ! Et pour déguster une véritable gaufre de Liège, c'est the place to be ! La farine est locale et sans aucun additifs, une première en Belgique. Venez jeter un coup d'oeil à l'atelier vitré, et aux deux boutiques (l'une en face de l'autre), vous ne serez pas déçus !

Rue des Mineurs 7

Retrouvez-les sur Facebook

Le pays du chocolat Envie de découvrir d'autres chocolatiers liégeois ? Voici quelques adresses utiles : - Franz Rue Saint-Gilles 24, par ici ! - Carré Noir En Neuvice 29, par ici ! - Darcis (le paradis des amateurs de macarons) Rue du Mouton Blanc 12, par ici !

En plus : Tous les ans, en juin, la montagne de Bueren se pare de milliers de fleurs pour former une spectaculaire fresque florale. A voir ! Plus d'infos par ici !

Texte : Sophie Brasseur