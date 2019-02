Magasin éphémère pour déco durable

Mais de quoi s'agit-il au juste ? Botawall conçoit des structures métalliques minimalistes d'inspiration art nouveau autour desquelles les plantes peuvent évoluer librement. Déjà un élément de décoration en soi, ces supports artisanaux et en matériaux ecofriendly évoluent donc au fil du temps, au rythme de leur petite protégée. De quoi agrémenter votre intérieur en douceur et sans culpabilité, puisque ces petites oeuvres d'art sont locales, artisanales et durables. Vous pouvez faire votre choix parmi leur large gamme disponible en magasin, mais la marque propose également des pièces faites sur-mesure, parfaitement adaptées aux dimensions de votre intérieur et à vos envies. Vous désirez également décorer votre façade ? Pas de problème, ces structures sont aussi étudiées pour être placées à l'extérieur, et donner une touche de verdure supplémentaire (et bienvenue) aux rues de nos villes.

Intrigués ? N'hésitez pas à leur rendre une petite visite ! Vous pouvez également retrouver Botawall sur les réseaux sociaux (@botawall) pour rester informés des éventuels concours et des nouveautés de la marque.

Vous pouvez également apercevoir leurs créations dans les rues d'Ixelles, où 20 façades ont été sélectionnées dans le cadre du projet " quartiers durables citoyens " pour bénéficier d'une décoration Botawall.

Texte: Sophie Brasseur