Marché de l'Avent au Château de Deulin

De la grange aux salons du château, la magie sera partout au rendez-vous tant dans la décoration des lieux que sur les étals raffinés de la quarantaine d'exposants triés sur le volet par Dominique de Harlez. Dans une lumineuse atmosphère se succéderont trouvailles et rencontres, découvertes et partages au gré d'objets, de produits et de créations nés de la passion des artisans et artistes qui leur ont donné forme avec talent et sincérité.

Dans la grange seront présentés des bijoux à profusion, le beau travail du cuir, des luminaires et vitraux, des cols en dentelle, la peinture sur porcelaine, de charmantes poupées... mais aussi quelques gourmandes conserves faites maison, des bûches de Noël et des massepains.

Côté château, on pourra admirer le travail de la reliure, les bronzes d'Afrique ou ces magnifiques gibiers d'eau de l'artiste Del Marmol... On craquera pour les chocolats raffinés et l'incroyable collection de sels aromatisés tandis que de des dégustations de champagne, de vins et de cidre raviront les amateurs.

La tour du château, devenue au fil des événements l'incontournable rendez-vous gourmand, proposera la dégustation de petits plats mijotés qui n'ont pas leur pareil pour rendre l'instant savoureux et convivial.

En pratique

Le vendredi 30 novembre de 18 h à 22 h

Le samedi 1er décembre de 12 h à 22 h

Le dimanche 2 décembre de 12 h à 18 h

Entrée 5? avec un verre de vin chaud offert.

Château de Deulin, 6990 Deulin

Renseignements : 084 46 66 16 et www.espacedeulin.be