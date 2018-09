Première édition de Creativa dans la Cité Ardente

Depuis plus de 20 ans, Creativa est LE salon des loisirs créatifs et du DIY avec toutes les tendances des loisirs créatifs. Unique dans son genre, il est également décliné dans plusieurs pays (France, Suisse, Espagne).

Pendant 4 jours, des exposants, des professionnels de l'animation proposent des ateliers de tous les secteurs, pour tous les amateurs de DIY.

Sous le même toit, petits et grands peuvent découvrir des univers différents comme la pâtisserie décorative, la peinture, la couture, l'art floral, la création de bijoux, le bricolage, la dorure, la céramique, le bricolage déco, le scrapbooking, la cartonnerie...

Après Bruxelles et Namur, le Salon a mis les voiles pour la première fois sur Liège. Et pour cette édition liégeoise, le thème sera "L'ile Creativa". A travers tout le Salon qui s'articule autour d'une centaine d'exposants, la déco et les animations seront en lien avec l'univers marin.Les visiteurs sont invités à se balader dans les allées afin d'assister à plus de 20 ateliers et animations.

Infos pratiques et programme sur

http://liege.creativa.eu/