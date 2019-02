Faites pousser le soleil avec les bulbes d'été !

Le bulbe idéal

Quel bulbe correspond le plus à vos envies ? Nous comprenons votre désarroi face aux innombrables espèces disponibles, mais voici quelques critères qui devraient vous simplifier la tâche. Vous rêvez d'un parfum enivrant ? De couleurs chatoyantes ? Avez-vous des desiderata en terme de hauteur ?

1. Parfum

Pour embaumer votre jardin, quatre fleurs s'imposent comme les candidates idéales : le glaïeul d'Abyssinie, l'hémérocalle, le freesia et le lis oriental. Leur parfum est divin. D'ailleurs, il est souvent utilisé en parfumerie ! Le glaïeul d'Abyssinie est plus sucré et l'hémérocalle apporte de la fraîcheur. Vous préférez un parfum plus peps ? Optez pour le freesia. Et si c'est la douceur et la sensualité que vous recherchez, le lis oriental devrait vous combler.

2. Couleur

Dahlias, lis, arums et glaïeuls, toutes ces fleurs sont disponibles en magasin dans un éventail de couleurs. Gardez-les donc dans un coin de votre tête si vous cherchez une nuance spécifique. Et si vous préférez la simplicité, vous trouverez également votre bonheur : un parterre de fleurs multicolores apportera vie et harmonie à votre jardin.

3. Hauteur et floraison

Vous avez envie de plantes d'une certaine hauteur ? Ce calendrier des bulbes d'été vous aidera à faire votre choix. Vous en apprendrez également davantage sur la période de floraison des différents bulbes. Une donnée importante à prendre en compte lors de vos achats.

4. Entretien

Pas vraiment la main verte ? Certaines fleurs, très peu gourmandes en soins, sont faites pour vous ! Ce n'est pas pour rien que le crocosmia a été élu bulbe estival de l'année. Cette fleur nécessite très peu d'entretien et se révèle super résistante. Même en plein soleil, avec peu d'eau et un sol sec, elle répondra à vos attentes. Et, cerise sur le gâteau, c'est une plante vivace ! Pas besoin d'en replanter chaque printemps.

La seule chose à faire : protéger les crocosmias des caprices de la nature la première année, et elle renaîtra chaque été. Comme conseillé, plantez les bulbes au printemps, à même le sol. Les variétés les moins grandes vivent très bien en pot ou dans une jardinière. Parfait pour ceux qui n'ont qu'une cour ou un balcon.

Pour obtenir les meilleurs résultats : 1. Attendez que le gel ait définitivement plié bagage pour ne pas prendre le risque que vos bulbes soient congelés. En temps normal, vous pouvez commencer à les planter entre mars et mai. 2. N'achetez pas les bulbes trop tôt, et ne les conservez pas dans leurs emballages. Ceux-ci gardent l'humidité et vos bulbes risquent d'éclore précocement. 3. Le secret d'une belle floraison ? Avant de planter vos bulbes, laissez-les tremper une petite heure dans de l'eau claire. Ainsi, ils emmagasineront toute l'eau nécessaire à leur enracinement. 4. Offrez-leur une belle place au soleil. 5. Plantez les fleurs les plus grandes derrière les plus petites, pour pouvoir profiter de chacune d'entre elles. 6. Avant de planter les bulbes, remuez la terre et nivelez le sol. Retirez les mauvaises herbes et les petits cailloux. 7. Les bulbes d'été doivent être plantés à une profondeur qui représente deux fois la longueur du bulbe. Les bégonias et les dahlias font exception à la règle : ils doivent être plantés tout juste en-dessous de la surface de la terre pour profiter au maximum de la chaleur ambiante. 8. Les petits bulbes doivent être espacés d'environ 10 cm. Cette distance augmente avec la taille des bulbes. Il faut prévoir 12 cm pour les glaïeuls, 25 cm pour les bégonias, 30 cm pour les lis et 40 cm pour les dahlias. 9. Déposez délicatement les bulbes dans la terre et vérifiez que les trous sont assez profonds. 10. Recouvrez les bulbes de terre et arrosez-les régulièrement pour favoriser leur enracinement. 11. Ils n'auront ensuite plus besoin de beaucoup d'eau, mais il faudra évidemment les arroser en suffisance si le printemps est trop sec. Dans ce cas, faites-le plutôt en soirée. La nature du sol est également primordiale. En cas de forte chaleur, les bulbes auront besoin de plus d'eau dans un sol sablonneux que dans un sol argileux. 12. Vous avez opté pour un pot de fleurs ? Choisissez-en un avec un fond perforé et placez-le sur un récipient étanche pour optimiser les réserves d'eau.

A ne pas oublier !

N'abandonnez pas les bulbes après la floraison, surtout si vous espérez en faire pousser l'année suivante.

1. Entretien après la floraison

Si le climat est assez doux, vous pouvez laisser certains bulbes dans la terre en les couvrant pour l'hiver. Ils refleuriront certainement l'an prochain. C'est les cas des lis, des agapanthes, des amaryllis, des belladones et des crinoles. Certains bulbes ne sont pas vivaces et sont moins résistants aux maladies, il faut donc les retirer de terre dès que les fleurs ont fané.

Que faire concrètement ? Après la floraison, coupez les fleurs mortes. Le bulbe consacrera ainsi toute son énergie à sa propre croissance. Dès que les feuilles et les fleurs sont fanées, retirez les bulbes de la terre. Nettoyez-les avec soin : pour pouvoir les conserver pendant l'hiver, il faut qu'ils soient secs et le restent, sinon ils risquent de pourrir.

2. Conservation

Si vous voulez profiter au maximum de vos bulbes, récupérez les petits bulbes qui poussent à la base des anciens. Placez-les, bien espacés, dans une boîte en carton. Vos bulbes sont plantés dans des pots ? Rentrez-les simplement à l'intérieur. Conservez-les au frais, au sec et à l'abri de la lumière, dans un garage ou une remise par exemple.

