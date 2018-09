Le génome du rosier

A cette époque, ce sont les coloris dont se parent progressivement les arbres et arbustes qui retiennent surtout l'attention des jardiniers. Pour ma part, j'admire également une autre source de couleur, plus discrète. Des rosiers sont couverts de cynorhodons. Si on a planté des variétés de Rosa gallica, Rosa rugosa ou Rosa moyesii, ces fruits rouges sont particulièrement charnus. Au fil de l'étiolement des parterres, ils contribueront de plus en plus intensivement aux tons chauds de l'arrière-saison.

