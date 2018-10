Les bulbes à fleurs à planter en automne

Une grande variété

Les bulbes à fleurs se déclinent sous différents formats, dimensions et couleurs. Les plus connus sont les tulipes renommées au niveau mondial. Les jonquilles idylliques, les muscaris bleus et les crocus sont également magnifiques. Mais connaissez-vous déjà les fritillaires de couleur bordeaux? N'oubliez pas non plus les tulipes botaniques romantiques et les perce-neige qui pointent leur nez.

On s'y met!

L'automne est le moment opportun pour planter des bulbes. Vous pouvez le faire seul, mais n'hésitez pas à convier les enfants, les amis ou la famille.

Lancez-vous ensemble et creusez entre les feuilles mortes pour planter les bulbes souterrains en cinq étapes :

Étape 1

Enlevez les mauvaises herbes et les petits cailloux et mélangez ensuite un peu de terreau à la terre pour un meilleur drainage.

Étape 2

Creusez un trou pour un groupe de bulbes à fleurs ou des petits trous pour planter quelques bulbes seulement. La taille du bulbe détermine à quelle profondeur vous devrez planter. Les gros bulbes (5 cm et plus) doivent être plantés à 15 cm de profondeur, et les petits bulbes (2,5 à 5 cm) de 7 à 10 cm.

Étape 3

Mettez les bulbes avec précaution en terre avec la pointe vers le haut. Ne poussez pas trop fort sur le bulbe, vous risqueriez de les endommager. Les gros bulbes doivent être plantés à une distance de 7 à 20 centimètres et les petits de 3 à 7 centimètres.

Étape 4

Recouvrez les bulbes avec la terre que vous aviez sortie.

Étape 5

Si le sol est sec, arrosez d'un peu d'eau.

Source et photos : iBulb