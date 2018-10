C'est si bon de s'attabler !

La salle à manger se fait plus accueillante que jamais : intime, parfaite pour recevoir des amis, bavarder jusqu'à pas d'heure autour de bons petits plats, jouer à des jeux de société ou faire un puzzle... Cet automne, la table attire tous les regards et adopte des formes ergonomiques. Il faut dire qu'autour d'une table ronde ou ovale, personne n'est relégué dans un coin. Nest vous propose la plus jolie sélection de tables et de chaises du moment.