City-trip à Tromsø, entre adresses hype et aurores boréales

Si vous cherchez une destination située sous les radars du tourisme de masse mais au-delà du cercle polaire, Tromsø a tout pour vous plaire. Cette ville, parmi les plus septentrionales de la planète, distille un charme norvégien et une vibe scandinave baignée par la somptueuse lumière des pôles. Vous ne trouverez nulle part dans le nord de l'Europe un meilleur spot que Tromsø pour admirer les aurores boréales. Profitez de l'hiver pour visiter les fjords, pêcher le cabillaud de haute mer et, qui sait, observer les orques. Oui, les températures plongent et les journées sont courtes mais l'air est sec et d'une pureté oubliée. Bien emmitouflé, on ne risque aucun refroidissement. Le soir, poussez la porte d'un des nombreux bars et restaurants bondés : les Norvégiens ont l'art de se réchauffer le corps et l'âme. Compacte et peu étendue, la ville se parcourt aisément à pied. Un vrai bonheur quand l'air glacé enveloppe de givre les rues pittoresques et les fjords à la blancheur poétique.

...