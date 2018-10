Dans l'univers créatif de Géraldine Dardenne

Sise dans un recoin verdoyant de Genval, la maison des années 30 acquise par Géraldine et son époux a subi une rénovation de grande ampleur. Chez cette journaliste, photographe et éditrice, esthétisme et simplicité sont comme une seconde peau qui signe aussi son cadre de vie. Visite guidée dans un univers apaisant aux notes vintage et Scandinaves.