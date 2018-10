Plus British, on ne fait pas !

Murs rose poudré, sièges en velours et service en porcelaine peinte à la main. Bienvenue dans le décor féerique des salons de thé de la boulangerie anversoise Domestic. Une véritable invitation à profiter d'un moment relax, en dégustant de la fingerfood accompagnée d'une tasse de délicieux thé et - why not ? - d'un afternooncocktail.