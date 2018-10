Un joli coin de Japon sur l'Atlantique

Aurélie Lécuyer pourrait être Shiva, cette déesse aux multiples bras : elle mène de front sa vie de famille et ses jobs de photographe professionnelle et de styliste pour plusieurs marques de textile et de décoration. Récemment, elle a aussi lancé avec sa meilleure amie une marque de vêtements qui porte ses initiales : "AL". Cette collection, volontairement simple et épurée, fait passer un message, car Aurélie l'a voulue écologique et intemporelle. "Nous travaillons en circuit court, sans intermédiaires, pour éviter le gaspillage et les frais de transport", explique-t-elle. Une approche responsable de la consommation qu'elle a appliquée dans la ...