Dans l'univers de Stéphanie Dezangré

" C'est surtout la terrasse qui nous a séduits. Nous voulions vraiment un petit coin de calme pour nous poser. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait rien à part le plancher. L'appartement ressemblait à une toile vierge. Nous l'avons meublé et décoré de préférence avec des pièces belges et européennes. Les prix sont parfois plus élevés mais nous préférons économiser un peu plus longtemps et acheter des meubles qui ont une âme. Nous sommes du genre minimalistes, donc cela ne nous pose pas de problème. "

" J'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux il y a juste quelques années. Avant, je suivais le mouvement, comme un mouton. Je combinais un poste de journaliste exigeant avec Tiroir de Lou et j'évitais les questions qui fâchent. Je vivais pour les autres. Aujourd'hui, je vis pour moi. Mais il a d'abord fallu que je m'en rende compte. Je sais maintenant à quel point il est important de s'écouter et d'être authentique. Ce nouvel appart, c'est mon happy place. Tout en simplicité, riche et naturel : un nouveau départ pour moi. "

" J'appelle ce bol en bois rempli de boules 'l'objet inutile'. Mon compagnon ne comprend pas pourquoi je l'ai acheté, mais j'ai été séduite par sa couleur, sa forme et ses proportions. Je l'ai déniché sur un marché aux puces à Hasselt ! Je ne m'arrête jamais, alors je m'entoure d'objets qui m'apaisent et m'équilibrent. Avec la vie en ville, les rencontres et le travail, je me sens parfois sous pression. Ici, je peux me détendre et recharger mes batteries. C'est libérateur ! "

" Comme beaucoup de petites filles, j'adorais enfiler des perles quand j'étais enfant. J'ai toujours rêvé d'être une fée qui illuminerait le monde grâce à de jolis détails. Quand j'étais en Italie pour ma formation en bijouterie, je me sentais presque druide. Comme si j'apprenais les secrets d'un vieux grimoire. Travailler avec mes mains, sentir les matériaux, les modeler et les souder... on dirait presque de la magie. C'est mystérieux, poétique et raffiné, comme mes créations. Sans trop de fanfreluches, mais tout est dans le détail ! "

" Mon amour pour les belles choses peut sembler superficiel mais la beauté représente tellement pour moi... Elle dépasse l'avidité et la vanité pour rimer avec bonheur et harmonie. Tiroir de Lou contribue à cet idéal, tout comme mon appartement. Pour eux, j'ai quitté mon poste (et sa relative stabilité) : j'ai tellement reçu en retour ! Au départ, je craignais d'échouer, mais j'ai appris à me défaire de cette peur. J'ai gagné pas mal de confiance en moi. "

INFOS www.tiroirdelou.com