L'îlot du bien-vivre

En 2011, lorsque Sofie et Michel découvrent les charmes de la campagne française du Perche, avec ses façades typiques et ses pierres anciennes, c'est le coup de foudre. Ils font l'acquisition d'un domaine médiéval à Rémalard, un village minuscule. Avec l'aide précieuse de quelques amis, le couple redonne vie aux bâtiments anciens et en fait un hôtel de charme, où l'on se sent très vite chez soi. D'une île ouvre ses portes en 2012.

...