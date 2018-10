Cuisine naturelle: 2 livres à offrir aux gourmands

Douceurs de la terre

Sublimer les produits de la terre a toujours été le créneau de Valérie Mostert. Passionnée de cuisine, de nutrition et de jardinage biologique, cette chroniqueuse de la RTBF (Jardins et Loisirs) a compilé en un bouquin 70 recettes qui chouchoutent le corps et l'esprit. Ces petites merveilles, comme elle les appelle, régaleront les adultes et les enfants, les "mangeurs de tout" et les vegans.

Le vrai plus: au-delà des douceurs, le bouquin offre des conseils nutritionnels: comment débusquer les sucres, associer fruits, épices et aromates, s'essayer aux protéines végétales... On ne pourra par exemple pas résister au fondant au chocolat et café Arabica, aux scones aux canneberges, ou à ces tartelettes fraises, baies, ricotta de chèvre et anis vert.

Douceurs de la terre, par Valérie Mostert, Racine, 29.95 €.

Flexitarien

Les chiffres le disent, le Belge a sévèrement réduit sa consommation de viande et de poisson. Mais il n'a pas tiré un trait dessus pour autant. Vous faites partie de ce nouveau genre de gourmands? Flexitarien (comprenez végétarien flexible) de la chef Jo Pratt vous livre, sur un plateau, 80 recettes à cuisiner avec ou sans protéines animales.

Le vrai plus: pour chaque préparation, il existe une alternative "sans". Voilà qui mettra tout le monde d'accord à l'heure du dîner entre amis!

Flexitarien, par Jo Pratt, Hachette, 17,95 €.