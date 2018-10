Culinaria est de retour !

Une expérience culinaire unique

Depuis maintenant 10 ans, le festival gastronomique Culinaria propose à ses participants de vivre une véritable expérience culinaire au centre de laquelle les chefs belges sont mis à l'honneur.

Le principe est simple : durant 4 jours, de grands chefs belges travaillent dans des cuisines ouvertes, spécialement aménagées pour encourager l'interaction avec leurs convives. Chaque plat concocté, chaque mets présenté, chaque assiette servie représente une occasion de vivre une expérience unique et de partager un moment privilégié, en toute convivialité, avec les chefs. Les gourmets, gourmands et amoureux de la bonne cuisine pourront contempler de tout près, le travail de ces véritables artistes de la gastronomie et déguster des plats de qualité supérieure.

Un espace dédié aux chefs et à la gastronomie

C'est en plein coeur de Bruxelles, dans la salle Keywest, que le festival Culinaria ouvrira ses portes. Un espace aménagé avec goût accueillera les convives et gastronomes, leur proposant des zones variées à identités uniques. Ces dernières seront accessibles sous présentation d'un PASS, équivalent à une formule, préalablement réservée par les participants de l'événement. Pour cette édition anniversaire, Culinaria recevra son public dans une mise en scène inédite. La pièce principale regroupera les chefs et leurs brigades autours de cuisines ouvertes. Un bar à café, un bar à cocktail et un espace vin seront également installés sur l'évènement pour rafraichir les participants. Une ambiance "buisness lounge" sera recréée, pour permettre aux clients corporate de profiter d'un moment privé personnalisé. Cet espace évoluera en fin de soirée, et se transformera en un espace plus festif, animé par un DJ. Un bar à champagne sera également proposé aux convives VIP qui voudraient bénéficier d'un endroit isolé et plus intime.

Infos pratiques, programme et réservations

www.culinaria.brussels