Du neuf au Pain Quotidien

Un ADN bien trempé

Qui dit Pain Quotidien dit nécessairement le fameux pain de blé au levain bio, la grande table commune, les boissons chaudes servies dans des bols, les délicieuses tartines garnies d'ingrédients frais mais aussi les murs plâtrés pour la déco. Voilà pour ce qui ne changera pas ! Au menu, ce qui ne change pas non plus, c'est une offre misant sur le côté original, frais, gourmand et équilibré. Plutôt rassurant, non ?

Mais alors quoi de neuf ?

La première carte du Pain Quotidien proposait un nombre restreint de tartines, de salades et quelques options de boissons et de petits-déjeuners. La nouvelle carte, revue en profondeur, revient à l'essence même de l'enseigne : simplicité et qualité.

Concrètement, les recettes proposées sont toujours réalisées avec des ingrédients de grande qualité mais désormais plus de la moitié d'entre elles sont 100% biologiques. Le croque-monsieur du menu est désormais 100% bio tandis qu'un lunch 100% bio à un prix raisonnable est proposé aux enfants. En respect du bien-être de ses consommateurs, les recettes contiennent désormais moins de sucre (30% en moins dans le cheesecake et 50% en moins dans la limonade au citron, par exemple), moins de graisse et plus de fibres essentielles. Bon pour la santé et bon tout court !

Vive le local !

Pour retrouver à chaque expérience l'ADN du Pain Quotidien, plus de la moitié de la nouvelle carte sera la même partout dans le monde. Néanmoins, le local trouvera également sa place puisque les recettes seront adaptées selon les saisons et que chaque pays gardera ses incontournables comme l'emblématique tartine "Boeuf basilic" en Belgique et la "Chicken Club" à Londres.

On notera également des partenariats responsables comme ceux entrepris avec PermaFungi, la champignonnière écologique de Bruxelles mais aussi Simone a soif!, qui crée des boissons bio, artisanales et belges.

En bref, que vous soyez végétaliens, végétariens, carnivores ou simplement curieux de découvrir de nouvelles saveurs, vous trouverez votre compte dans cette carte très claire (notamment grâce aux indications BIO, VG/vegan, GF/gluten free...) et à l'offre renforcée !