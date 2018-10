Foodbag, le panier-repas désormais présent en Wallonie et à Bruxelles

De quoi s'agit-il ?

Foodbag s'inscrit dans la lignée des box repas livrés à domicile qui contient des ingrédients et recettes permettant de préparer rapidement et facilement de délicieux petits plats.

Spécificités

Par rapport à certains de ses concurrents (qui ne peuvent pas en dire autant), la jeune entreprise gantoise Foodbag propose des recettes à base de produits 100% belges et locaux. Le fondateur Stéphane Ronse explique : "L'alimentation est une affaire locale et culturelle. En effet, un Belge ne mange pas comme un Français ou un Néerlandais. C'est déjà le cas au niveau des produits : si vous composez le panier aux Pays-Bas, il contiendra automatiquement plus de produits néerlandais, alors qu'un Belge désirera avoir son morceau de viande de son propre pays. Chez nous, les gens reçoivent des produits saisonniers et surtout, 100 % belges : non seulement les produits, mais aussi la distribution."

4 Foodbags différents

Chaque semaine, vous pouvez choisir parmi différents paniers repas :

- L'Original, un menu de quatre plats aux saveurs surprenantes de cuisines du monde.

- L'Easy Dinner, un menu pour trois jours adapté aux enfants et conçu pour ceux qui désirent préparer rapidement un délicieux repas.

- Le panier Veggie, destiné aux végétariens et flexitariens, avec 3 délicieuses recettes sans viande.

- Le panier Sana, la "super healthy box" composée de quatre recettes. La méthode est basée sur sept principes de base pour rester 'en bonne santé, mince et énergique. Elle est élaborée par la nutritionniste Sandra Bekkari.

On a testé la box Sana élaborée par Sandra Bekkari

Très connue en Flandre, Sandra Bekkari l'est moins en Wallonie et à Bruxelles. Experte en diététique et à la tête d'un bureau de conseils diététiques, cette nutritionniste dévoile sa méthode ainsi que de savoureuses recettes saines dans son livre "Non au régime", Sandra Bekkari, éd. Borgerhoff & Lamberigts, 205 p, 24.95 ?

Au menu :

Notre avis :

Nous avons été agréablement surpris par la composition du menu. On a d'ailleurs totalement oublié que nous étions en présence d'une box "sana" : toute la famille s'est régalée, enfants y compris (et pourtant ce n'est pas toujours gagné !).

On a adoré

- Nous avons trouvé les mets vraiment savoureux et originaux sans pour autant être complètement exotiques.

- La présentation des repas telle qu'elle est proposée sur les fiches. Le résultat obtenu lors de la réalisation est très proche du modèle.

- Le fait que les repas ne soient pas tous de type "tout en un" (comprenons par là des plats uniques où tout est mélangé). Les saveurs sont ainsi subtilement préservées.

- La liberté de choix : il n'est absolument pas nécessaire de s'abonner. Vous pouvez commander quand vous voulez.

Petits bémols

- Les recettes s'adressent selon nous à des personnes qui aiment passer du temps en cuisine et qui ne sont pas des débutantes. Les temps de préparation indiqués sur les fiches sont parfois un peu courts par rapport à la réalité...

- Les fiches recettes sont claires et bien expliquées mais peu attractives. La police de caractère mériterait d'être plus grande.

Notre conclusion

Une réussite ! Nous comptons d'ailleurs renouveler l'expérience.

En pratique

Les prix varient entre 55 euros (Easy Dinner, 2 personnes) et 103 euros (Original, 5 personnes), selon le type de panier repas que vous commandez. Vous pouvez également compléter votre Foodbag par un petit ou un grand panier de fruits et un plat 'Busy Day', préparé par un traiteur pour une journée particulièrement chargée de votre semaine.

Pour plus d'informations : https://www.foodbag.be/