Les box repas eFarmz se dotent de nouveaux atouts

Pour les aficionados du bio, eFarmz est un e-shop incontournable. Grâce à cette plateforme, vous pouvez vous procurer, en seulement quelques clics, des produits bio, frais et locaux en provenance directe des producteurs. Mais il y a plus, eFarmz propose aussi des box repas prêtes à être cuisinées livrées à domicile ou à retirer dans un point dépôt le plus proche. Si la formule n'est pas neuve et a déjà conquis de nombreux adeptes, c'est parce qu'elle mise sur le côté local, frais, saisonnier et naturel qui la démarque de son principal concurrent actuel sur le marché belge. En outre, les emballages sont en carton/papier réutilisables. En version originale ou veggie, les box se composent de fruits et légumes bio, de viande d'animaux élevés en plein air, de poisson de la mer du Nord en pêche durable... Le tout décliné en de savoureuses recettes reprises sur des fiches pratiques et détaillées.

Du neuf !

eFarmz a récemment profité d'un petit break pour améliorer sa section box repas sur le site. Il est dorénavant possible de voir les menus prévus pour les semaines à venir. Avec un abonnement, vous pouvez en outre adapter les plats de votre box en quelques clics. Si un des plats de la box repas ne vous plait pas, vous pouvez donc composer vous-même votre box repas en choisissant parmi les 5 plats de la semaine.

Bon à savoir, la formule abonnement (sans engagement sur le long terme) est ultra flexible : vous pouvez choisir les dates de livraison, mettre l'abonnement en pause, ajouter des produits eFarmz à votre livraison, et ce sans frais de préparation. Enfin, en plus des box de 2 et 4 personnes, eFarmz propose à présent des box pour 3, 5 ou 6 personnes.

Côté recettes, eFarmz propose de nouvelles recettes alléchantes. On épingle, entre autres, les Boulettes à l'orientale, sauce aux tomates cerises & boulgour

ou encore la Blanquette de saumon & pommes persillées.

Infos