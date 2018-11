Une maison de style Sixties

Katleen et Jochen étaient en quête d'une maison basse et largement vitrée. Sans cocher toutes les cases, le style de cette demeure située à Zoersel, en province d'Anvers, les a tout de suite séduits avec son grain de folie millésimé 1963, ses pièces lumineuses, ses boiseries et son architecture simple. Mais surtout, son généreux écrin de verdure.