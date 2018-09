[à publier] Lucas Ossendrijver : un discret aux commandes des collections Homme Lanvin

Il faisait soleil à Paris ce jour-là, le Palais de Tokyo avait endossé ses atours mode ; l'avant-veille, il avait accueilli le défilé Homme de Lanvin puis laissé la place au showroom de la maison, le printemps-été 19 s'annonçait sur cintres ; Lucas Ossendrijver y recevait ses clients, personnellement, il sait tenir son rang. Et ne laissait rien voir de cet imperceptible coup de blues qui pourrait l'assaillir. " C'est assez déprimant, les vêtements sont dorénavant des produits, avec une référence, un prix, un acheteur, ils ne sont plus à moi - j'y étais attaché, je désirais tant que tout soit parfait. Mais les redécouvrir ainsi, sur portant, cela me permet de passer à autre chose, et j'aime recommencer, ne pas trop m'arrêter... "

