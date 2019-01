Accusé de viol aggravé, le chanteur Chris Brown en garde à vue à Paris

Cette garde à vue pour "viol aggravé" et "infraction à la législation sur les stupéfiants" a démarré lundi et peut durer jusqu'à 48 heures.

Au coeur de l'enquête: les accusations portées par une femme de 25 ans, qui affirme avoir été violée par l'artiste de 29 ans, un de ses amis et son garde du corps dans la nuit du 15 au 16 janvier, au Mandarin oriental, un hôtel 5 étpiles située derrière la prestigieuse place Vendôme.

Elle dit également avoir préalablement passé une partie de la soirée dans un club du quartier des Champs-Élysées, avec le chanteur et d'autres femmes, avant de se rendre à son hôtel.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.

Star dès son adolescence, Chris Brown, aperçu à plusieurs défilés de haute-couture la semaine passée à Paris, défraye régulièrement la chronique judiciaire.

En 2009, il a été accusé d'avoir violemment frappé la star du R&B Rihanna, sa petite amie d'alors que des photos ont montré sévèrement amochée en plein visage. Il avait plaidé coupable et avait été placé sous surveillance pendant six ans.

Depuis, le chanteur a notamment plaidé coupable pour avoir agressé un fan à Washington en 2014 et il a été accusé en 2016 de violences envers une femme à Las Vegas et une autre à Los Angeles.

En 2012, au cours d'une sortie en discothèque, il a pris part à une altercation avec le chanteur de R&B Drake, au cours de laquelle la star française du basket-ball, Tony Parker, avait été blessée.

L'an dernier, Chris Brown a aussi été assigné en justice à Los Angeles par une femme qui dit avoir été violée par un de ses amis en février 2017 lors d'une fête au domicile du chanteur, où drogue et alcool étaient consommés en abondance.

Premier album à 16 ans

De quoi largement entacher l'image de celui qui était devenu une des très grandes stars du R&B américain, à 19 ans seulement, avec sa voix mélodieuse capable de monter haut dans les aigus.

Elevé à la musique soul puis au son des tubes de Michael Jackson, Chris Brown se rêve très tôt chanteur et danseur.

La légende veut que son talent ait été découvert quand il avait treize ans par un dénicheur de talents d'une maison de disques, alors qu'il travaillait dans la station-service de son père: à 16 ans, il sortait son premier album qui s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires aux Etats-Unis.

Selon le Billboard, il aurait vendu à ce jour plus de 100 millions de disques (albums et singles confondus). Il compte près de 50 millions d'abonnés sur Instagram.

Après ses violences contre Rihanna, qu'il conte en détails dans son film autobiographique (Welcome to my Life, 2017), il avait tenté de se soigner avant de revenir en 2011 avec l'album F.A.M.E.

Au début de sa carrière, Chris Brown avait confié avoir été marqué, après le divorce de ses parents, par les violences subies par sa mère sous l'emprise de son nouveau compagnon. Il expliquait que cela avait influencé sa vision des femmes et qu'il souhaitait les "traiter différemment". "Je ne veux pas subir la même chose ou faire subir la même chose à une femme que ce que cette personne a fait subir à ma maman", affirmait-il en 2008.

En 2017, une journaliste de Billboard révélait dans une enquête que Chris Brown était accro à certaines drogues et médicaments, et souffrait de bipolarité.