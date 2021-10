Une cinquantaine de plasticiens investiront 20 lieux de l'entité les week-ends des 9-10 et 16-17 octobre dans le cadre du parcours White Art Walk. La réalisation d'une fresque collective et des entractes théâtraux sont aussi au menu.

Le WAW, comme l'appelle les familiers de cette rencontre qui en est déjà à sa troisième édition, c'est une balade artistique qui vous emmènera d'un atelier à l'autre à la découverte des plasticiens de Rixensart, Genval, Rosières et de leurs invités. Une cinquantaine de créateurs ont répondu présents, avec en guise de fil rouge... le blanc, comme le laisse à penser le nom - White Art Walk - de l'événement. De nombreuses disciplines seront représentées, de la photographie à la sculpture en passant par la peinture bien sûr mais on pourra également découvrir de la céramique, du design textile et quelques installations monumentales et audiovisuelles.

Collectif Nuiits

Cette année, le théâtre et la poésie seront également de la partie: les élèves de la classe de Mattéo Goblet et Félix Vannoorenberghe, tous deux enseignants à l'Académie de Rixensart, s'empareront de la pièce Art de Yasmina Reza dont ils présenteront des extraits les samedi 9 et 16 octobre à 15 et 16 heures. Un intermède totalement dans l'esprit du parcours puisqu'on y retrouvera des amis de longue date forcés de s'interroger sur la définition que chacun peut donner de l'art suite à l'achat à prix fort par l'un d'entre eux d'une toile monochrome... blanche. Le dimanche 17 octobre à 15 heures, l'autrice belge Caroline Lamarche rendra hommage à la poétesse Marie-Claire d'Orbaix dont les phrases essaimées dans tous les lieux de la balade tiendront aussi lieu de prélude à de multiples découvertes artistiques.

Monik Myle

Plusieurs rencontres interactives seront aussi au programme. Ainsi, tous les jours, de 13h à 14h - si le soleil est au rendez-vous -, Monik Myle proposera une démonstration de cyanotype, cette technique de photographie où les parties exposées à la lumière UV se transforment en bleu de Prusse.

Fresque libre pilotée par Colin Delvaulx

Pendant les quatre jours du parcours, le public sera invité à réaliser une grande fresque collective de 11 h à 19 h sous la supervision de Colin Delvaulx. Peinture et matériel seront mis à disposition. Le dimanche 10 octobre à 15 h, Caroline Dujardin vous invitera dans son atelier pour y apprendre à réaliser votre propre peinture à partir de pigments.

Véronique van der Wielen

Vous pourrez aussi servir de modèle à Véronique van der Wielen, l'artiste s'étant fait connaître par sa série "Eye to eye", des portraits réalisés en maintenant toujours un contact visuel avec la personne qu'elle a en face d'elle. Si vous souhaitez tenter l'expérience en solo, en couple ou en famille - celle-ci est payante et prend entre 45 min et 1 h pour 3 portraits -, il est conseillé de réserver.

Véronique van der Wielen

Un plan papier vendu au prix de 3 euros est disponible dans les ateliers 7 et 16. Le site de WAW rassemble également des bios de tous les artistes ainsi que des liens vers leurs sites personnels afin de préparer son parcours en fonction de ses goûts personnels et des différentes manifestations ponctuelles.

www.whiteartwalk.be

