Bruxelles à l'heure des plaisirs

Décembre est à nos portes, ce qui signifie le retour des Plaisirs d'hiver. Parce que bien sûr Noël à Bruxelles ne serait pas ce qu'il est sans cet événement devenu en quelques années incontournables et ses petits chalets traditionnels. S'ajoutent cette année, une micromaison en bois, des Schtroumpfs baladeurs, des shows immersifs, et encore plus de rues illuminées. C'est sûr, les nouveautés 2018 vont en éblouir plus d'un.