Étourdissement

D'une sincérité touchante, Cali avoue être un romantique timide. "Je ne sais ni cacher ni exprimer mes sentiments." Ici, on suit ses balbutiements. "Faire l'amour, c'est complètement fou. On vole. J'aime l'idée que tout puisse exploser en soi à cause d'un coup de foudre." D'après lui, les femmes sont plus courageuses en amour. "Mieux vaut ne pas tricher, or nous sommes fragiles. J'ai un tel besoin d'être aimé. On devrait tous pos...