Cannes en images: La robe (encore une fois) transparente de Mélanie Thierry

Cannes: "Tralala", la comédie enchantée des Larrieu

Seize ans après "Peindre ou faire l'amour", les frères Larrieu - Arnaud et Jean-Marie -, sont de retour au Festival de Cannes hors compétition avec "Tralala" aux allures de comédie musicale avec Mathieu Amalric en chanteur des rues attiré à Lourdes par une apparition.

Josiane Balasko, Maïwenn, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Bertrand Belin et Jalil Lespert campent les autres personnages pittoresques de cette histoire à la fois tendre et burlesque tournée essentiellement dans la cité mariale, ville de naissance des réalisateurs et haut-lieu de pèlerinage catholique. Dévoilé en sélection officielle, le film sortira en salles le 6 octobre.

Etienne Daho, Dominique A, Bertrand Belin, Jeanne Cherhal, Joseph et Balthazar du duo rap Sein, Philippe Katerine et Keren Ann signent la bande originale du film, avec des chansons inédites écrites ou co-écrites par Arnaud et Jean-Marie Larrieu.

Depuis longtemps, les deux frères cinéastes rêvaient de signer une comédie musicale : "la musique a toujours été importante dans nos films. Avec Arnaud, on est aussi un peu des musiciens ratés. A 15 ans, on avait monté un groupe...".







Cannes en images © Belga Seize ans après "Peindre ou faire l'amour", les frères Larrieu - Arnaud et Jean-Marie -, sont de retour au Festival de Cannes hors compétition avec "Tralala" aux allures de comédie musicale avec Mathieu Amalric en chanteur des rues attiré à Lourdes par une apparition.







Cannes en images © Belga Josiane Balasko, Maïwenn, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Bertrand Belin et Jalil Lespert campent les autres personnages pittoresques de cette histoire à la fois tendre et burlesque tournée essentiellement dans la cité mariale, ville de naissance des réalisateurs et haut-lieu de pèlerinage catholique. Dévoilé en sélection officielle, le film sortira en salles le 6 octobre.







Cannes en images © Belga Mélanie Thierry a fait sensation avec sa robe un chouïa transparente







Cannes en images © Belga .







Mélanie Thierry © getty DR







Cannes en images © Belga Mathieu Amalric, Maïwenn et Bertrand Belin







Cannes en images © Belga Josianne Balasco en mode selfie







Cannes en images © Belga La Croisette a passé son trash test: "Titane", film furieux et parfois gore avec l'acteur français Vincent Lindon, à base d'hybridation femme/machine, d'amour pour les voitures et de quête de paternité, a fait exploser le niveau d'hémoglobine en compétition. Le film a été longuement applaudi après sa projection mardi soir au Grand Théâtre Lumière. Ce long métrage qui remue est signé Julia Ducournau, 37 ans, la benjamine des 24 cinéastes en lice, au sourire aussi doux que son film est violent.







Cannes en images © Belga Valérie Lemercier était présente pour présenter le très attendu biopic sur la star mondiale Céline Dion "Aline", par Valérie Lemercier, doit être présenté après avoir vu sa sortie française reportée à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie.







Cannes en images © Belga Ici en compagnie de ses deux partenaires québécois







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga Isabelle Huppert







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .







Cannes en images © Belga .