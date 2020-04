En ces temps suspendus, une personnalité nous confie ses manières de se divertir à domicile. Cette semaine, Elodie de Sélys, animatrice de l'émission Le Mug sur La Première, et présentatrice de Retour aux sources en télé.

Un disque que vous écoutez en boucle ?

Un disque que vous écoutez en boucle ? Hélas, le confinement ne me donne pas la liberté de sélectionner la musique qui passe chez moi en ce moment ! J'ai donc le choix entre Matt Pokora, Aya Nakamura, Angèle, Roméo Elvis et Billie Eilish. Et j'avoue, j'y prends plutôt goût. Evidemment, la petite vidéo de Goldman et sa version améliorée de Il changeait la vie a fait fondre mon coeur. Le plat qui vous redonne le sourire ? Tout ce qui est à base de pâtes. Ce qui tombe assez bien car c'est l'une des rares choses que j'arrive à cuisiner. Vu l'état des rayons dans mon supermarché, je ne suis pas la seule. Une série que vous voudriez revoir... ou prendre enfin le temps de voir ? Sans originalité, encore et toujours, Friends. D'autant qu'aujourd'hui, mes enfants sont en âge de regarder et c'est trop chouette de partager les répliques avec eux. Un rendez-vous télévisuel immanquable ? J'aurais bien aimé dire l'émission de mon amoureux (La Tribune, présentée par Benjamin Deceuninck, NDLR), mais il n'y a plus de sport en ce moment. Heureusement, il reste Burger Quizz avec un autre amoureux : Alain Chabat. Un compte Instagram qui vous inspire ? C'est 100% détente et je ne sais pas expliquer exactement pourquoi, mais les 'memes' de @ yugnat999 ont le don de me donner le sourire. Sinon, tous ceux de mes amis et de ma famille, pour garder le contact.