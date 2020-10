Maintenant que l'on passe à nouveau la majorité de nos soirées à la maison, pourquoi ne pas entamer une nouvelle routine de mise en forme ? Voici un entraînement peu contraignant qui fait mieux que de vous fournir un corps de rêve: il permet de vous éviter des blessures.

Pour le bien de notre santé physique et mentale, les médecins nous recommandent de faire de l'exercice cinq fois par semaine. Et pas seulement du cardio, de nombreux kinés insistent également sur le renforcement musculaire, car cela contribue à une meilleure santé générale. Cela permet aussi d'éviter de nombreuses blessures et ou qu'une douleur ne devienne chronique. Loin d'être contraignant, le renforcement musculaire n'est guère compliqué et peut se faire à la maison. Voici quatre exercices ultras simples qui sont accessibles même aux plus feignasses d'entre nous

Le step

Voilà un excellent exercice pour le bas du corps qui convient à tous les niveaux de forme et de force et présente un faible risque de blessure. Cet exercice protège les articulations des genoux et des hanches. Il renforce aussi votre équilibre. Pour en faire un, il suffit de marcher du sol sur un strapontin, une marche d'escalier ou une caisse. Pour commencer, l'idéal est de viser trois séries de huit à dix répétitions. Vous pouvez ajouter du poids ou augmenter la hauteur de la "marche" plus tard.

Le pont

Un pont, c'est quand vous êtes allongé sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat, que vous serrez vos fesses et que vous les soulevez du sol. Cela muscle les fessiers, mais permettrait surtout de soulager les douleurs du bas du dos, des genoux et des hanches.

Tendre le mollet

Ne pas sous-estimer l'importance de mollets puissants. C'est eux qui absorbent la majeure partie de l'énergie. S'ils sont faiblards, les chocs iront vers l'articulation du genou, de la hanche ou du bas du dos. Nos mollets protègent aussi les os de nos pieds et notre tendon d'Achille lorsque nous faisons des choses comme descendre des trottoirs.

Pour les muscler, rien de plus simple : on se tient debout et on lève les talons jusqu'à ce qu'on tienne sur la pointe de pieds. Personne ne vous interdit de vous appuyer contre un mur pour garder l'équilibre. L'idéal est de faire ça le soir, de cette façon les mollets récupèrent pendant la nuit.

S'asseoir et se lever sur une seule jambe

Si vous êtes assis, essayez de vous lever en n'utilisant qu'une seule jambe. C'est bon pour la force des membres inférieurs, en particulier les fessiers et les quadriceps. On peut faire cet exercice tous les jours sans dangers, car, si c'est trop dur, on peut se relaisser tomber sur sa chaise avant de recommencer.

En bonus, voici une séance de stretching pour ceux qui télétravaillent:

