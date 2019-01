En images: Elaine Castro Suarez, Miss Belgique 2019

Etudiante en pratique juridique, la Belgo-Espagnole Elena Suarez Castro a 18 ans a été couronnée après une longue soirée, qui a vu passer le nombre de candidates de 30 à 12. C'est la quatrième fois en cinq ans que la gagnante provient de la province d'Anvers, un hasard selon les organisateurs.Elena Suarez Castro a également remporté le prix de Miss Charity.

Selon Darline Devos, présidente du comité national de Miss Belgique, les résultats se sont joués dans un mouchoir de poche. La Namuroise Elodie Duchesne, 19 ans, a été élue première dauphine et Aline Elsermans, 25 ans et également anversoise, a fermé le podium. "C'est génial et magnifique", a réagi la nouvelle reine de beauté. "Tout le monde a été très fort. J'ai sans doute eu ce petit plus. Je vais représenter la Belgique comme il se doit. Je suis aussi Miss Charity et je compte appliquer cela au cours de l'année."

"Tout comme Angeline (Flor Pua, NDLR), Elena est un diamant brut", a déclaré Darline Devos. "Elle a un caractère facile, elle est amicale, elle est aimable avec les autres personnes." Habituellement, Miss Belgique défend le royaume au concours Miss Monde. Elodie Duchesne pourrait être candidate à Miss Univers, a ajouté Mme Devos.