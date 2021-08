Depuis la diffusion de l'épisode spécial de Friends, les deux acteurs auraient régulièrement été aperçus ensemble. Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur s'emballe. Ross et Rachel seraient-ils plus que de "friends" ?

Depuis que les retrouvailles tant attendues ont été diffusées le 27 mai, la rumeur bruissait sur une éventuelle romance entre les deux acteurs. Une rumeur encore alimentée par les propos de Jennifer Aniston et David Schwimmer qui ont avoué avoir eu des sentiments l'un pour l'autre lorsqu'il tournait la série. David Schwimmer avait ainsi avoué avoir "un gros béguin pour Jen". Ce à quoi Jen avait répondu que c'était réciproque. Schwimmer expliquait qu'ils ne s'étaient jamais mis ensemble, car "c'était comme deux bateaux qui se croisent. L'un de nous était toujours en couple et nous n'avons jamais franchi cette limite".

Mais les retrouvailles auraient ravivé la petite flamme et surtout la machine à rumeur. Au point que cette semaine le magazine anglais Closer titrait sur la pseudo romance entre Jennifer Aniston et David Schwimmer. Une source anonyme aurait ainsi confié au tabloïd que "le fait de se remémorer le passé a réveillé des sentiments" et que "l'alchimie qu'ils avaient toujours eu du mal à dissimuler était toujours là." Immédiatement après le tournage, les deux acteurs auraient également enchainé les retrouvailles."ils ont commencé à s'envoyer des messages et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, afin de rejoindre Jennifer", précise encore la source. Ils se seraient notamment rendu dans un des vignobles préférés d'Aniston à Santa Barbara.

Mais contrairement au retour surprise des benifer, ce couple-ci ne serait qu'amical puisqu'un porte-parole de David Schwimmer a rapidement démenti toute romance.

Depuis que les retrouvailles tant attendues ont été diffusées le 27 mai, la rumeur bruissait sur une éventuelle romance entre les deux acteurs. Une rumeur encore alimentée par les propos de Jennifer Aniston et David Schwimmer qui ont avoué avoir eu des sentiments l'un pour l'autre lorsqu'il tournait la série. David Schwimmer avait ainsi avoué avoir "un gros béguin pour Jen". Ce à quoi Jen avait répondu que c'était réciproque. Schwimmer expliquait qu'ils ne s'étaient jamais mis ensemble, car "c'était comme deux bateaux qui se croisent. L'un de nous était toujours en couple et nous n'avons jamais franchi cette limite".Mais les retrouvailles auraient ravivé la petite flamme et surtout la machine à rumeur. Au point que cette semaine le magazine anglais Closer titrait sur la pseudo romance entre Jennifer Aniston et David Schwimmer. Une source anonyme aurait ainsi confié au tabloïd que "le fait de se remémorer le passé a réveillé des sentiments" et que "l'alchimie qu'ils avaient toujours eu du mal à dissimuler était toujours là." Immédiatement après le tournage, les deux acteurs auraient également enchainé les retrouvailles."ils ont commencé à s'envoyer des messages et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, afin de rejoindre Jennifer", précise encore la source. Ils se seraient notamment rendu dans un des vignobles préférés d'Aniston à Santa Barbara.Mais contrairement au retour surprise des benifer, ce couple-ci ne serait qu'amical puisqu'un porte-parole de David Schwimmer a rapidement démenti toute romance.