"Inutile, dénué de pertinence, discriminant": les médecins ne délivreront plus d'attestation de virginité

Le Conseil national de l'Ordre des médecins ne considère plus qu'il soit justifié d'effectuer des tests de virginité et d'en délivrer des attestations. "Inutile, dénué de pertinence, discriminant et cela peut être interprété comme une agression", conclut-il dans un avis relayé lundi par Het Laatste Nieuws, De Standaard et Gazet van Antwerpen.