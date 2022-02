La duchesse Kate a entamé mardi une visite de deux jours au Danemark, dans un rare déplacement officiel à l'étranger en solo sans son mari, le prince William.

La visite de la future reine, qui doit rencontrer mercredi la monarque danoise Margrethe II et la princesse Mary, épouse du prince héritier Frederik, est consacrée à la petite enfance, un thème qui lui est cher.

La duchesse de Cambridge, qui a fêté ses 40 ans le mois dernier, a créé l'an passé une fondation consacrée à l'aide aux enfants, The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Après un passage dans un centre spécialisé sur la santé mentale des enfants de l'Université de Copenhague, où un groupe de curieux s'était rassemblé pour l'apercevoir brièvement, elle doit notamment visiter un espace de jeux Lego mardi après-midi.

Mercredi, elle doit également se rendre dans un centre accueillant des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, le Danner Crisis Center.

Ce déplacement en solo intervient alors que la popularité de la duchesse est au zénith, loin des fracas qui ont secoué la monarchie britannique l'an dernier.

Selon un sondage Ipsos publié la semaine dernière, Kate ex-Middleton est devenue la deuxième personnalité préférée des Britanniques dans la famille royale, derrière la Reine.

Quand 45% des Britanniques citent Elizabeth II parmi leurs membres préférés des Windsor, Kate est à 34%, sept points de plus qu'il y a un an. Elle devance désormais son époux William, à 31%.

